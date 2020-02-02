«Меня облили грязью, а ее выставили посмешищем»: Любовь Успенская прокомментировала интервью дочери на ТВ
Дочь известной российской певицы Любови Успенской – Татьяна Плаксина, - не так давно дала весьма откровенное интервью журналистам одного из популярных ток-шоу. Ее знаменитая мать прокомментировала произошедшее, отметив, что была шокирована подобным выступлением наследницы.
Как призналась сама Успенская, для нее выступление дочери на телевидении оказалось настоящей неожиданностью. Тем более, что наследница артистки в студии популярного ток-шоу говорила о том, что ее мать якобы запирала ее на ключ и душила. Впрочем, позднее сама Татьяна Плаксина отметила, что во время съемок передачи телевизионщики хотели получить от нее «как можно больше грязи», при этом сама она соглашалась на участие в программе только из-за того, что молодой особе обещали «крутой выпуск», который будет посвящен ее творчеству, передает портал «Телепрограмма».
Любовь Успенская, в свою очередь, не стала скрывать, что была не просто удивлена, но в какой-то степени шокирована увиденным и услышанным. По ее словам, любимую дочь она всегда считала и продолжает считать человеком довольно глубоким, который обладает тонкой и чувствительной внутренней организацией. «Меня просто облили грязью, а ее выставили посмешищем», - подвела итог произошедшего артистка.
Как призналась сама Успенская, для нее выступление дочери на телевидении оказалось настоящей неожиданностью. Тем более, что наследница артистки в студии популярного ток-шоу говорила о том, что ее мать якобы запирала ее на ключ и душила. Впрочем, позднее сама Татьяна Плаксина отметила, что во время съемок передачи телевизионщики хотели получить от нее «как можно больше грязи», при этом сама она соглашалась на участие в программе только из-за того, что молодой особе обещали «крутой выпуск», который будет посвящен ее творчеству, передает портал «Телепрограмма».
Любовь Успенская, в свою очередь, не стала скрывать, что была не просто удивлена, но в какой-то степени шокирована увиденным и услышанным. По ее словам, любимую дочь она всегда считала и продолжает считать человеком довольно глубоким, который обладает тонкой и чувствительной внутренней организацией. «Меня просто облили грязью, а ее выставили посмешищем», - подвела итог произошедшего артистка.