Певица Валерия ещё раз поздравила Дмитрия Маликова с "внезапной датой"

Несколько дней назад Дмитрий Маликов праздновал свой юбилей. Композитору исполнилось 50 лет, в честь этого он дал концерт под названием "внезапно 50". Сегодня певица Валерия опубликовала несколько фотографий, сделанных за кулисами. На первом снимке исполнительница сфотографирована Инной Маликовой. Валерия одета в красное блестящее платье в пол, а сестра Дмитрия Маликова надела платье с черным верхом и розовым низом. Образ знаменитостей дополнен броским макияжем и украдкой. В комментарии к публикации исполнительница написала: "Ещё раз поздравляю с внезапной датой и блестяще сыгранным концертом".Поклонники присоединились к поздравлениям певицы Валерии. Они пожелали Дмитрию Маликову здоровья, новых композиций и семейного благополучия. Также фанаты оставили комплименты исполнительнице и большое количество лайков под ее постом.