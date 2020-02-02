Вера Брежнева резко отреагировала на критику нового гардероба

После того, как экс-участница группы «ВИА Гра» опубликовала несколько снимков со своим новым образом, её раскритиковал один из недоброжелателей. Пользователь сравнил выбор одежды певицы с таковым, который свойственен бездомному человеку. Вера Брежнева не захотела удалять оскорбительный комментарий, ограничившись словами: «Что вы несете?!». Стоит отметить, что перемены в гардеробе звезды поддержали многие фанаты, оценившие предпочтения кумира в стиле Casual.На фотографиях поп-исполнительница предстала в сером пуховике и лаконичном трико, позднее объяснив подобное сочетание: «Любимые оттенки! Самое важное в одежде для меня после цвета — удобство и тепло». Днями ранее Брежнева призналась в интервью российскому изданию о том, что часто вступает в полемику с «хейтерами». По мнению певицы, только глубоко несчастный индивид с комплексами может позволить себе нахальные высказывания в сторону незнакомого человека.