«Мне не нравится ходить по интим-магазинам»: Звезда «Дом-2» Марина Африкантова комментирует старые интервью
Участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Марина Африкантова проанализировала все свои интервью, которые она давала в прошлые годы. Оказалось, что девушка во многом осталась верна своим взглядам на жизнь.
Так, ранее участница шоу «Дом-2» Марина Африкантова рассказывала, что ест после шести исключительно фрукты и овощи, иногда может позволить себе употребить вредную пищу, такую, как фастфуд, но случается подобное крайне редко. Своих убеждений Африкантова по сути не поменяла и спустя время.
В 2015 году звезда проекта «Дом-2» Марина Африкантова говорила, что хотела бы скинуть лишние килограммы и посмотреть, как она будет выглядеть, если у нее вдруг появятся скулы, но уже сейчас девушка утверждает, что в щеках нет ничего плохого, ведь за них можно потрогать.
А вот, когда речь зашла про интим магазины, то Марина Африкантова отметила, что наверное ее бес попутал, когда она такое сказала, потому что не ходит в подобные места и не собирается их посетить. Ранее участница реалити «Дом-2» Марина Африкантова рассказывала, что не знает, как отнесется к подобной страсти ее любимый человек.
Так, ранее участница шоу «Дом-2» Марина Африкантова рассказывала, что ест после шести исключительно фрукты и овощи, иногда может позволить себе употребить вредную пищу, такую, как фастфуд, но случается подобное крайне редко. Своих убеждений Африкантова по сути не поменяла и спустя время.
В 2015 году звезда проекта «Дом-2» Марина Африкантова говорила, что хотела бы скинуть лишние килограммы и посмотреть, как она будет выглядеть, если у нее вдруг появятся скулы, но уже сейчас девушка утверждает, что в щеках нет ничего плохого, ведь за них можно потрогать.
А вот, когда речь зашла про интим магазины, то Марина Африкантова отметила, что наверное ее бес попутал, когда она такое сказала, потому что не ходит в подобные места и не собирается их посетить. Ранее участница реалити «Дом-2» Марина Африкантова рассказывала, что не знает, как отнесется к подобной страсти ее любимый человек.