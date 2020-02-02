«Мне не нравится ходить по интим-магазинам»: Звезда «Дом-2» Марина Африкантова комментирует старые интервью





Так, ранее участница шоу «Дом-2» Марина Африкантова рассказывала, что ест после шести исключительно фрукты и овощи, иногда может позволить себе употребить вредную пищу, такую, как фастфуд, но случается подобное крайне редко. Своих убеждений Африкантова по сути не поменяла и спустя время.В 2015 году звезда проекта «Дом-2» Марина Африкантова говорила, что хотела бы скинуть лишние килограммы и посмотреть, как она будет выглядеть, если у нее вдруг появятся скулы, но уже сейчас девушка утверждает, что в щеках нет ничего плохого, ведь за них можно потрогать.А вот, когда речь зашла про интим магазины, то Марина Африкантова отметила, что наверное ее бес попутал, когда она такое сказала, потому что не ходит в подобные места и не собирается их посетить. Ранее участница реалити «Дом-2» Марина Африкантова рассказывала, что не знает, как отнесется к подобной страсти ее любимый человек.