Города-миллионники России сделают "умными" в 2020 году





Фирма Ericsson из Швеции при сотрудничестве c компанией МТС провела размещение опоры, которая уже введена в эксплуатацию. Сам многофункциональный аппарат представляет собой решение, сформированное в целях обеспечения функционирования интернета вещей в рамках единой системы города. Благодаря узловым станциям будет вестись эко-мониторинг, а также обеспечение работы сервиса «умная парковка».Первая опора из SCP размещена на территории технопарка «Иннополис», который организован в Республике Татарстан. Узловой компонент комплекса сконструирован в форме столба для уличного освещения. Непосредственно в корпусе имеется возможность расположить разного рода высокотехнологичное оснащение, включая станцию 5G, роутер Wi-Fi, видеорегистраторы, а также самые разные по типу действия датчики в целях сбора данных комплексом. Имеется возможность интегрировать розетки для осуществления заряда батарей электрокаров либо мобильных устройств. Не исключается установка специальной кнопки экстренного вызова., — сообщает вице-глава МТС по вопросам регионального развития Игорь Егоров.На базе новой конструкции удалось в режиме реального времени воплотить экомониторинг, обеспечивающий анализ данных относительно атмосферных параметров окружающей среды, как и показателях акустического загрязнения. Вдобавок, SCP в парке «Иннополис» обеспечивает водителям сообщения о наличии свободных мест на парковке., — подчеркивает Себастиан Толстой, глава представительства шведской компании в РФ.