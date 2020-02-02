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Города-миллионники России сделают "умными" в 2020 году

На территории России разместили первый столб из комплекса системы "умного" города под названием Smart City Pole. На 2020 год запланирована развёртка похожих сооружений на территории городов-миллионников страны.

Фирма Ericsson из Швеции при сотрудничестве c компанией МТС провела размещение опоры, которая уже введена в эксплуатацию. Сам многофункциональный аппарат представляет собой решение, сформированное в целях обеспечения функционирования интернета вещей в рамках единой системы города. Благодаря узловым станциям будет вестись эко-мониторинг, а также обеспечение работы сервиса «умная парковка».

Первая опора из SCP размещена на территории технопарка «Иннополис», который организован в Республике Татарстан. Узловой компонент комплекса сконструирован в форме столба для уличного освещения. Непосредственно в корпусе имеется возможность расположить разного рода высокотехнологичное оснащение, включая станцию 5G, роутер Wi-Fi, видеорегистраторы, а также самые разные по типу действия датчики в целях сбора данных комплексом. Имеется возможность интегрировать розетки для осуществления заряда батарей электрокаров либо мобильных устройств. Не исключается установка специальной кнопки экстренного вызова.

«Инновационная разработка SCP может стать заменой для огромного набора антенно-мачтовых конструкций в работе у операторов связи. Благодаря варианту внедрения разного рода оборудования под корпус опоры и обеспечения маскировки антенн, новое сооружение отличается более привлекательным с эстетической точки зрения дизайном. Есть надежды, что создание такого рода опор на территории крупных городах России повысит их архитектурный вид, а также обеспечит дополнительный импульс для воплощения проектов по созданию “умных городов” параллельно с развёртыванием сетей связи стандарта LTE и 5G», — сообщает вице-глава МТС по вопросам регионального развития Игорь Егоров.

На базе новой конструкции удалось в режиме реального времени воплотить экомониторинг, обеспечивающий анализ данных относительно атмосферных параметров окружающей среды, как и показателях акустического загрязнения. Вдобавок, SCP в парке «Иннополис» обеспечивает водителям сообщения о наличии свободных мест на парковке.

«В случае развёртки решений, работающих в комплексе со стандартом 5G для умного города, требуется использовать совершенно новый подход, который будет более экологичным и станет отличаться повышенной эффективностью за счет контроля отличительных особенностей архитектуры. Муниципальные администрации, компании, а также рядовые пользователи нуждаются в эстетичных разработках, которые имеют возможность повысить качественный уровень жизни для горожан. Комплекс от компании Ericsson отвечает заданным требованиям», — подчеркивает Себастиан Толстой, глава представительства шведской компании в РФ.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:13

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