Названы напитки, которые помогают похудеть
Специалисты назвали напитки, которые лучше всего употреблять по утрам для того, чтобы избавиться от лишнего веса. При этом подчеркивается, что не стоит надеяться на диету, поскольку главным фактором успешного похудения во все времена остается достаточная физическая активность.
К избавлению от лишнего веса эксперты рекомендуют подходить комплексно. Заниматься физической активностью, правильно питаться, отказаться от вредных привычек. Как утверждают западные медики, для повышения эффективности этого процесса могут быть полезными некоторые напитки, которые следует употреблять в утреннее время. Они ускоряют метаболизм, выводят из организма токсины и повышают иммунитет, передает издание «Слово и дело».
В числе таких полезных для похудения напитков врачи называют лимонную воду с имбирем, которая, кроме всего прочего, избавляет от ощущения тошноты. Не менее полезным считается аналог, в состав которого входят алоэ, мед и лимонный сок. Кроме того, помочь в борьбе за стройность может яблочный уксус с имбирем. Проведенные ранее исследования показали, что у людей, которые каждый день употребляют яблочный уксус, мед и имбирь, заметно уменьшается количество жира в области живота.
К числу полезных для похудения напитков специалисты также отнесли зеленый чай, о целебных свойствах которого говорят уже довольно давно. Чтобы усилить действие, рекомендуется добавить к нему немного меда и лимона.
К избавлению от лишнего веса эксперты рекомендуют подходить комплексно. Заниматься физической активностью, правильно питаться, отказаться от вредных привычек. Как утверждают западные медики, для повышения эффективности этого процесса могут быть полезными некоторые напитки, которые следует употреблять в утреннее время. Они ускоряют метаболизм, выводят из организма токсины и повышают иммунитет, передает издание «Слово и дело».
В числе таких полезных для похудения напитков врачи называют лимонную воду с имбирем, которая, кроме всего прочего, избавляет от ощущения тошноты. Не менее полезным считается аналог, в состав которого входят алоэ, мед и лимонный сок. Кроме того, помочь в борьбе за стройность может яблочный уксус с имбирем. Проведенные ранее исследования показали, что у людей, которые каждый день употребляют яблочный уксус, мед и имбирь, заметно уменьшается количество жира в области живота.
К числу полезных для похудения напитков специалисты также отнесли зеленый чай, о целебных свойствах которого говорят уже довольно давно. Чтобы усилить действие, рекомендуется добавить к нему немного меда и лимона.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:04