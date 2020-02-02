"Отпуск закончился": Наталья Подольская и Владимир Пресняков вернулись домой после отдыха в Мерибеле

Недавно Наталья Подольская со своим возлюбленным Владимиром Пресняковым и их сыном Артемием отправилась в отпуск. Звездная пара решила выбрать для семейного отдыха горнолыжный курорт Мерибель. Сегодня певица опубликовала несколько фотографий, сделанных во время одного из ее выступлений. На одних снимках исполнительница запечатлена в платье серебристого цвета, расшитого пайетками, а на других в черном платье-пиджаке. В комментарии к публикации Наталья Подольская написала: "Отпуск закончился 02.02.2020".Подписчики сообщили, что рады возвращению звездной пары и ждут от них новых композиций и клипов. Также поклонники написали, что на опубликованных фотографиях Наталья Подольская выглядит очень счастливой. За несколько минут публикация в Instagram-аккаунте певицы набрала почти 4 000 отметок "Мне нравится".