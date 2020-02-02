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Шведские исследователи смогли расшифровать записи на рунических камнях из Рёка

Смысл событий, описанных в рунических камнях из Рёка, более ста лет ускользал от понимания ученых. Теперь шведские исследователи сообщают, что смогли расшифровать записи о "противостоянии добра и зла, жизни и смерти, тепла и холода".

Несколько отрывков на руническом камне из Рёка - самом известном в мире памятнике эпохи викингов - наводят на мысль, что надпись посвящена сражениям. На протяжении более ста лет историки пытались связать надписи с героями древних сражений. Теперь, благодаря междисциплинарному исследовательскому проекту, представлена ​​новая интерпретация событий. Собранные данные показали, что руны имеют дело с совершенно другим видом битвы: конфликтом между "светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью".

Рунический камень, воздвигнутый в Эстергётланде около 800 г н.э., был изучен экспертами из Гетеборгского университета. В его записях говорится о том, насколько сильно Скандинавия подверглась влиянию климатической катастрофы с наступлением холодов, что вызвало массовое вымирание населения из-за голода. Сами руны состоят из девяти загадок. Ответ на пять из них - "Солнце". Остальные ребусы рассказывают об Одине и его "воинах". По мнению археологов, несколько пунктов имеют четкие параллели с другими сагами, которые по праву можно называть "шведским аналогом Эдды".

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Наука / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

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