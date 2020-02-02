Выступление Александра Реввы стало причиной травли 6-летней миллионерши Насти Радзинской в Сети

Шум поднялся из-за исполнения Александром Ревой перед детьми популярной песни под названием «Алкоголичка». Некоторые пользователи, к примеру, решили, что данная песня не совсем подходит для детского праздника. Родители Насти Радзинской позднее пожаловались, что из-за этого на них в буквальном смысле набросили хейтеры. «Вместе со знаменитостями к нам пришли и их ненавистники», - отметили они и передали «особый привет» представителям общественного движения «АнтиАлкоголичка», пообещав, что в следующий раз непременно будут согласовывать с ними репертуар артистов, которые выступают на дне рождения дочери.Родители блогерши также подчеркнули, что танцующие под хит известного комика дети вообще не подозревают о том, каким значением обладает слово, ставшее причиной травли семьи в социальных сетях. Всем недовольным они посоветовали не переживать по этому поводу и оставаться детьми как можно дольше.