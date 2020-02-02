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Врачи назвали 10 необычных причин хронической усталости

Многие люди с утра могут чувствовать себя разбитыми и вялыми, несмотря на длительный и крепкий сон. Врачи назвали 10 необычных причин, которые могут спровоцировать хроническую усталость.

Постоянное чувство усталости может быть связано со скрытыми заболеваниями или неправильным образом жизни. Медицинские специалисты говорят, что позднее пробуждение парадоксальным образом препятствует восстановлению энергии, поэтому необходимо придерживаться нормального режима сна. Еще в 2008 году ученые из Гарвардского института доказали, что "жаворонки" легче преодолевают проблемы на протяжении дня чем "совы", а во время работы возникает множество стрессовых ситуаций, которых тоже следует избегать для высокого качества ночного отдыха. По этой же причине нелюбимое занятие способно только усилить напряженное состояние. Лучше всего свести к минимуму общение с неприятными тому или иному индивиду людьми.

Врачи утверждают, что секс способен улучшить процессы засыпания из-за всплеска эндорфинов и повышения физического тонуса. Учитывая последний фактор, необходимо выделять хотя-бы 150 минут в неделю для упражнений, которые снижают риск депрессий, улучшают сон и укрепляют иммунную систему. Все же, в достижении хорошего отдыха рацион тоже играет важную роль. В него следует добавить насыщенные магнием продукты. Среди таковых диетологи выделяют орехи, семечки, авокадо, бобовые и зелень. Рекомендуется избегать переедания, употребления переработанной пищи и длительного пребывания в темных помещениях вне солнечных лучей. Наконец, хроническая усталость иногда возникает в результате аутоиммунных расстройств, которые требуют диагностики.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:37

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