«Самая красивая на свете»: Актер Игорь Жижикин оценил внешность Любови Толкалиной

Недавно Любовь Толкалина показала покрасневшее лицо после лазерного омоложения. Подписчики актрисы забеспокоились и начали спрашивать, когда кожа полностью восстановится. Накануне знаменитость показала новый снимок, на котором она запечатлена с легким макияжем. В комментарии Любовь Толкалина рассказала фанатам, что к утру осталось почти незаметное покраснение на коже и небольшой отек. Она добавила, что уже видны положительные изменения на лице и можно наносить косметику. Знаменитость считает, что данная процедура уменьшает морщинки и повышает тонус кожи.Подписчики написали множество комплиментов и отметили, что Любовь Толкалина после лазерного омоложения лица стала выглядеть еще моложе. Также одним из первых на пост актрисы отреагировала Игорь Жижикин, написал в комментарии: «Ну, самая красивая на свете». Любовь Толкалина ответила актеру, поставив смайлик.