«Пусть едет обратно»: Россияне плохо приняли вернувшуюся на сцену Наталью Ветлицкую





Запись с выступлением Ветлицкой позднее была опубликована «Комсомолкой». Даже журналисты издания отметили, что певица в свои 55 лет выглядит весьма хорошо, однако одета чрезмерно винтажно – практически в стиле восьмидесятых годов. Еще большее неприятие возвращения Натальи Ветлицкой на сцену неожиданно последовало от поклонников артистки. В социальных сетях пользователи отмечают, что сорвать овации после выступления на юбилейном концерте Маликова певице не удалось, в том числе из-за того, что пела она под фонограмму. Другие, и вовсе, решили припомнить певице ее неприятные высказывания в адрес России., - пишут возмущенные пользователи социальных сетей.