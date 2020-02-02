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«Пусть едет обратно»: Россияне плохо приняли вернувшуюся на сцену Наталью Ветлицкую

Известная российская певица Наталья Ветлицкая недавно объявила о своем возвращении на сцену после почти 25-летнего перерыва. Ее первое за последние годы выступление произошло на концерте в честь юбилея Дмитрия Маликова, однако российская публика скептически отнеслась к артистке и принялась критиковать ее наряд.
«Пусть едет обратно»: Россияне плохо приняли вернувшуюся на сцену Наталью Ветлицкую

Запись с выступлением Ветлицкой позднее была опубликована «Комсомолкой». Даже журналисты издания отметили, что певица в свои 55 лет выглядит весьма хорошо, однако одета чрезмерно винтажно – практически в стиле восьмидесятых годов. Еще большее неприятие возвращения Натальи Ветлицкой на сцену неожиданно последовало от поклонников артистки. В социальных сетях пользователи отмечают, что сорвать овации после выступления на юбилейном концерте Маликова певице не удалось, в том числе из-за того, что пела она под фонограмму. Другие, и вовсе, решили припомнить певице ее неприятные высказывания в адрес России.

«Деньги кончились, решила снова запеть», «Раньше поливала Россию, а теперь решила вернуться», «Пусть едет обратно, предатель», - пишут возмущенные пользователи социальных сетей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:30

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