Юлия Барановская про супруга ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной: «Его надо перестать называть мужиком»





У Юлии Барановской спросили, как нужно относиться к мужчине, который вместо того, чтобы работать, занимается дома дрессировкой животных. В частности, в сообщении было указано имя кота Шантика, именно так зовут питомца и у ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова. В итоге большинство пользователей Сети пришли к выводу, что речь идет именно об их паре.Однако Юлия Барановская на этот вопрос ответила достаточно резко, отметив, такого мужчину и мужчиной назвать сложно, так как он не зарабатывает денег для семьи.Стоит отметить, о том, что Курбан Омаров не приносит денег домой, а все финансовые расходы легли на плечи Ксении Бородиной говорят очень давно. Известно, что несколько раз Курбан пытался запустить свой бизнес, но оба раза он потерпел неудачи. В итоге Ксения Бородина не рассказывает, чем занимается ее муж, а лишь говорит, что всем довольна, и в его финансовые дела не вникает. При этом пара ведет достаточно роскошный образ жизни, а именно ездит на дорогие курорты и посещает элитные рестораны.