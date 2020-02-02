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Юлия Барановская про супруга ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной: «Его надо перестать называть мужиком»

Телеведущая Юлия Барановская пообщалась со своими поклонниками. Однако в одном из ее ответов, пользователи социальных сетей увидели оскорбление в адрес супруга ведущей популярного телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ксении Бородиной.

Юлия Барановская про супруга ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной: «Его надо перестать называть мужиком»

У Юлии Барановской спросили, как нужно относиться к мужчине, который вместо того, чтобы работать, занимается дома дрессировкой животных. В частности, в сообщении было указано имя кота Шантика, именно так зовут питомца и у ведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова. В итоге большинство пользователей Сети пришли к выводу, что речь идет именно об их паре.

Однако Юлия Барановская на этот вопрос ответила достаточно резко, отметив, такого мужчину и мужчиной назвать сложно, так как он не зарабатывает денег для семьи.


Стоит отметить, о том, что Курбан Омаров не приносит денег домой, а все финансовые расходы легли на плечи Ксении Бородиной говорят очень давно. Известно, что несколько раз Курбан пытался запустить свой бизнес, но оба раза он потерпел неудачи. В итоге Ксения Бородина не рассказывает, чем занимается ее муж, а лишь говорит, что всем довольна, и в его финансовые дела не вникает. При этом пара ведет достаточно роскошный образ жизни, а именно ездит на дорогие курорты и посещает элитные рестораны.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:03

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