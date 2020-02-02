«Ниже нуля»: В Совфеде оценили шансы Польши на получение репараций от России





Павел Яблонский немногим ранее выступил с заявлением о том, что у Польши есть право требовать от РФ выплатить в свою пользу репарации за тот ущерб, который был причинен стране в военные годы. Дипломат при этом подчеркнул, что в нынешней ситуации практически все попытки достичь определенных соглашений с Россией связаны с большими проблемами. Российский сенатор в ответ на это отметил, что подобные требования не имеют под собой никаких оснований, поскольку не признаются нигде в мире., - пишет Пушков.Примечательно, что высказывания Яблонского вызвали в России довольно серьезный резонанс. Так, немногим ранее представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к польскому замминистра с призывом «перестать шаромыжничать».