«Ниже нуля»: В Совфеде оценили шансы Польши на получение репараций от России
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление замглавы польского МИД о получении репараций от России, назвав высказывания польского дипломата фантазиями Варшавы. Свое мнение член Совфеда изложил на персональной страничке в сети микроблогов Twitter.
Павел Яблонский немногим ранее выступил с заявлением о том, что у Польши есть право требовать от РФ выплатить в свою пользу репарации за тот ущерб, который был причинен стране в военные годы. Дипломат при этом подчеркнул, что в нынешней ситуации практически все попытки достичь определенных соглашений с Россией связаны с большими проблемами. Российский сенатор в ответ на это отметил, что подобные требования не имеют под собой никаких оснований, поскольку не признаются нигде в мире. «Право Варшавы ожидать от Москвы репараций считается таковым только в самой Польше. Никто во всем мире больше такое право не признает. Это чистая фантазия, которая не имеет к международным правовым отношениям никакого отношения. Шансы в этом случае ниже нуля», - пишет Пушков.
Примечательно, что высказывания Яблонского вызвали в России довольно серьезный резонанс. Так, немногим ранее представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к польскому замминистра с призывом «перестать шаромыжничать».
Павел Яблонский немногим ранее выступил с заявлением о том, что у Польши есть право требовать от РФ выплатить в свою пользу репарации за тот ущерб, который был причинен стране в военные годы. Дипломат при этом подчеркнул, что в нынешней ситуации практически все попытки достичь определенных соглашений с Россией связаны с большими проблемами. Российский сенатор в ответ на это отметил, что подобные требования не имеют под собой никаких оснований, поскольку не признаются нигде в мире. «Право Варшавы ожидать от Москвы репараций считается таковым только в самой Польше. Никто во всем мире больше такое право не признает. Это чистая фантазия, которая не имеет к международным правовым отношениям никакого отношения. Шансы в этом случае ниже нуля», - пишет Пушков.
Примечательно, что высказывания Яблонского вызвали в России довольно серьезный резонанс. Так, немногим ранее представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к польскому замминистра с призывом «перестать шаромыжничать».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:09