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«Готовьтесь в любой момент отправиться в больницу»: Милла Йовович нервничает перед родами

Милла Йовович рассказала фанатам в соцсети Instagram, что нервничает перед родами. Врачи посоветовали актрисе готовиться, поскольку она в любой момент может отправиться в больницу.
«Готовьтесь в любой момент отправиться в больницу»: Милла Йовович нервничает перед родами

Милла Йовович и Пол Андерсон ждут третьего ребенка. У пары уже есть дочери Дэшиел и Эвер. Сегодня актриса поделилась селфи, сделанном в ванной комнате. На снимке знаменитость запечатлена с розовой повязкой на голове и с макияжем. В комментарии Милла Йовович на английском языке написала: «Срок должен быть завтра, так что готовьтесь в любой момент отправиться в больницу». Знаменитость очень нервничает, поскольку не знает чего ожидать. Также звезда надеется, что следующим постом в Instagram будет фотография новорожденной дочери.

В конце своей публикации Милла Йовович попросила поклонников пожелать ей удачи. Подписчики начали писать слова поддержки и успокаивать актрису. Они отметили, что с нетерпением ждут снимка знаменитости с младенцем на руках. За несколько часов пост набрала почти 110 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:16

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