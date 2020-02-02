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Оксана Федорова поделилась секретами по уходу за волосами.

Известная телеведущая Оксана Федорова поделилась своими секретами по уходу за волосами. В своем посте она продемонстрировала красивые локоны и рассказала о некоторых хитростях, которыми часто пользуется.

Модель и «Мисс Вселенная» на своей странице в Instagram поделилась со своими фанатами способами сохранения чистых и здоровых волос. Оксана Федорова опубликовала видео, а также рекомендует дважды наносить шампунь на волосы средней длины. Первый раз только на корни, а во второй раз ещё и на все оставшиеся локоны.

Знаменитость думает, что шампунь надо продержать на голове не меньше двух минут, не забывая делать массаж подушечками пальцев. Желательно наносить на волосы маску или кондиционер, избегая кожи головы. Смывать шампунь и другие средства по уходу нужно теплой или прохладной водой. Оксана Федорова не рекомендует расчесывать мокрые волосы, ведь так их можно сильно повредить. При использовании фена желательно наносить защиту и использовать только холодный режим устройства.

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ШоуБиз
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 11:11

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