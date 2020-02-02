Наталья Ветлицкая: "Информация в Сети о дате переезда из России в Испанию является ложью"

Недавняя публикация Натальи Ветлицкой в соцсети Instagram развеяла некоторые распространенные заблуждения о её творческом и жизненном пути. Вспоминая в посте о своем первом концерте в 2006 году, певица также сообщила, что возвращаться на сцену после длительного перерыва оказалось непросто. Более того, она возмутилась заявлениям российских журналистов о том, что последний концерт с её участием состоялся 25 лет тому назад.- добавила исполнительница.Стоит отметить, что поп-звезда недавно выступила в столичном «Крокус Холле» в честь 50-летия коллеги Дмитрия Маликова. Наталья Ветлицкая утверждает о невозможности собственного возвращения в мир шоу-бизнеса без поддержки друзей и знакомых. В то же время, её первый концерт за долгое время стал объектом критики со стороны публики из-за предположительного использования фонограммы. Несмотря на подобные отзывы, знаменитость намеревается провести гастрольный тур в 2020 году по всей территории страны.