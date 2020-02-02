Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу 2 февраля





Начиная с сегодняшнего дня заявка на оформление визы может быть подана за 6 месяцев до непосредственной поездки. Дополнительное удобство обеспечивает возможность подачи бланка в электронном формате. Согласно новым правилам, виза облагается сбором в размере 80 евро против прежних 60. Причина заключается в необходимости покрытия затрат на обработку бумаг вследствие развития инфляции.Путешественникам с положительной историей передвижения за рубежом, которые достаточно часто бывают в пределах Шенгенской зоны, подготовили дополнительные преимущества. В частности, им предложат визы на совершение многократного въезда, общий срок функционирования документа вырастет до 5 лет против прежнего 1 года.