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Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу 2 февраля

Новые правила получения шенгенских виз начали действовать со 2 февраля. Соответствующее сообщение разместили на портале Еврокомиссии.

Начиная с сегодняшнего дня заявка на оформление визы может быть подана за 6 месяцев до непосредственной поездки. Дополнительное удобство обеспечивает возможность подачи бланка в электронном формате. Согласно новым правилам, виза облагается сбором в размере 80 евро против прежних 60. Причина заключается в необходимости покрытия затрат на обработку бумаг вследствие развития инфляции.

Путешественникам с положительной историей передвижения за рубежом, которые достаточно часто бывают в пределах Шенгенской зоны, подготовили дополнительные преимущества. В частности, им предложат визы на совершение многократного въезда, общий срок функционирования документа вырастет до 5 лет против прежнего 1 года.

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Общество / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:58

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