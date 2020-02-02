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«Ушел, не дождавшись внуков»: Игорь Крутой вспомнил об отце в день его рождения

Российский композитор Игорь Крутой на своей страничке в социальной сети Instagram в день рождения своего покойного отца опубликовал архивное фото с родителем. Как признается музыкант, он всегда считал Якова Александровича своим «ангелом-хранителем».
«Ушел, не дождавшись внуков»: Игорь Крутой вспомнил об отце в день его рождения

Как отметил композитор, его отец ушел из жизни 40 лет тому назад. Но больше всего Игорь Крутой огорчен тем фактом, что родитель умер, так и не дождавшись внуков, популярных песен своего сына и его концертов. «День рождения моего отца. Он ушел, так и не дождавшись внуков, 40 лет назад. Недолюбившим эту жизнь», - гласит подпись композитора под публикацией. Рассказывая об отце, Крутой подчеркнул, что искренне верит в то, что Яков Александрович стал после смерти его ангелом-хранителем. Именно родитель избавляет музыканта от всех жизненных неприятностей и сложных ситуаций, в которые он иногда попадает. Более того, даже все свои успехи Игорь Яковлевич считает успехами покойного члена семьи.

Признался композитор и в том, что все еще помнит, как в раннем детстве засыпал у папы на руках, чувствуя при этом полную защищенность от любых невзгод. В связи с этим, вспомнил Крутой и о матери, которая рано овдовела, однако сумела достойно пронести через всю свою жизнь память о любимом муже.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:43

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