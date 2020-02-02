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Samsung получит Android 10 заметно раньше ожидаемого срока

Samsung Galaxy Fold может получить Android 10 заметно раньше предполагаемого срока. Изначально высказывались предположения о том, что новая оболочка для смартфона станет доступна в апреле-мае, однако новые сведения указывают на возможность обновления в феврале.
Samsung получит Android 10 заметно раньше ожидаемого срока

Владельцы Samsung Galaxy Fold ожидают появления новой оболочки, которая сможет предоставить дополнительный функционал для мобильного устройства. Согласно сообщению, опубликованному в Twitter Максом Вайнбахом, который занимает пост главного редактора портала XDA Developers, Samsung Galaxy Fold сможет порадовать пользователей очередным обновлением в самые ближайшие недели.

Ожидается, что Android 10 начнут рассылать на устройства в феврале-марте. При этом сам Вайнбах говорит о высокой вероятности получения пакета обновления именно в этом месяце. На сегодня Samsung подготовила фирменную оболочку OneUI 2 на базе 10 версии Android для ряда своих устройств из группы флагманов 9 и 10 серий.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:36

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