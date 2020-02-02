Samsung получит Android 10 заметно раньше ожидаемого срока





Владельцы Samsung Galaxy Fold ожидают появления новой оболочки, которая сможет предоставить дополнительный функционал для мобильного устройства. Согласно сообщению, опубликованному в Twitter Максом Вайнбахом, который занимает пост главного редактора портала XDA Developers, Samsung Galaxy Fold сможет порадовать пользователей очередным обновлением в самые ближайшие недели.Ожидается, что Android 10 начнут рассылать на устройства в феврале-марте. При этом сам Вайнбах говорит о высокой вероятности получения пакета обновления именно в этом месяце. На сегодня Samsung подготовила фирменную оболочку OneUI 2 на базе 10 версии Android для ряда своих устройств из группы флагманов 9 и 10 серий.