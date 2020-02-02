Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич научилась медитировать

Несколько недель назад Анна Хилькевич вместе с супругом Артуром Волковым и детьми Марией и Арианной улетела в Таиланд. При это знаменитость постоянно делится со своими подписчиками впечатлениями от отдыха. Недавно актриса опубликовала фотографию, на которой она в спортивной одежде сидит на полу в позе "лотоса". Анна Хилькевич закрыла один глаз и улыбается. В комментарии она написала: "К тому, чтобы начать медитировать я шла год, и вот наконец начала". Знаменитость начала практики с 15 минут в день. Каждое утро актриса уединяется, глубоко дышит и погружается внутрь себя. Пока ее задачей являться остановить непрекращающийся поток мыслей.Анне Хилькевич сложно оставлять свою голову "пустой". В конце поста в Instagram актриса поинтересовалась, есть ли среди ее подписчиков те, кто умеют медитировать. Фанаты поздравили знаменитость с новым занятием. Некоторые написали, что когда-то пробовали, но у них не хватило терпения.