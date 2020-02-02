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Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич научилась медитировать

Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич рассказала поклонникам в социальной сети Instagram, что научилась медитировать. Также актриса поделилась новой фотографией с отдыха.
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич научилась медитировать

Несколько недель назад Анна Хилькевич вместе с супругом Артуром Волковым и детьми Марией и Арианной улетела в Таиланд. При это знаменитость постоянно делится со своими подписчиками впечатлениями от отдыха. Недавно актриса опубликовала фотографию, на которой она в спортивной одежде сидит на полу в позе "лотоса". Анна Хилькевич закрыла один глаз и улыбается. В комментарии она написала: "К тому, чтобы начать медитировать я шла год, и вот наконец начала". Знаменитость начала практики с 15 минут в день. Каждое утро актриса уединяется, глубоко дышит и погружается внутрь себя. Пока ее задачей являться остановить непрекращающийся поток мыслей.

Анне Хилькевич сложно оставлять свою голову "пустой". В конце поста в Instagram актриса поинтересовалась, есть ли среди ее подписчиков те, кто умеют медитировать. Фанаты поздравили знаменитость с новым занятием. Некоторые написали, что когда-то пробовали, но у них не хватило терпения.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30

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