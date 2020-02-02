Ученые установили, что эгоизм свойственен диким животным





Ученые решили провести эксперимент, в котором принимали участие дикие обезьяны. Животных разделили на пары и поместили в специальные клетки. На одной стороне вольера находилась коробка с едой, а на другой рычаг, открывающий ящик. Обезьяна сама не могла получить продукты, а только с помощью своего сородича. Рычаг открывал коробку в одной клетке, в то время как в другой, он наоборот закрывал доступ.Учены заметили, что после того, как дикие обезьяны поняли работу механизма, они все равно оставались равнодушными. В результате эксперимента, исследователи пришли к одному мнению - эгоизм свойственен животным, а альтруизм считается одной из редких черт человека.