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Ученые установили, что эгоизм свойственен диким животным

Британские учёные выяснили, что эгоизм присущ диким животным. Исследования показали, что альтруизм является редкой чертой характерной для людей, но представители фауны заботятся лишь о себе.

Ученые решили провести эксперимент, в котором принимали участие дикие обезьяны. Животных разделили на пары и поместили в специальные клетки. На одной стороне вольера находилась коробка с едой, а на другой рычаг, открывающий ящик. Обезьяна сама не могла получить продукты, а только с помощью своего сородича. Рычаг открывал коробку в одной клетке, в то время как в другой, он наоборот закрывал доступ.

Учены заметили, что после того, как дикие обезьяны поняли работу механизма, они все равно оставались равнодушными. В результате эксперимента, исследователи пришли к одному мнению - эгоизм свойственен животным, а альтруизм считается одной из редких черт человека.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:22

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