Анонсирован январский пакет обновлений для Microsoft 365





Так, с новым обновлением разработчик анонсирует улучшение взаимодействия с Walkie Talkie. Отныне можно удобно общаться и с легкостью управлять задачами через нажатие всего на одну клавишу. Кроме того, новая функция push-to-talk в сервисе Teams позволит мгновенно установить максимально четкую и безопасную голосовую связь, превратив смартфоны сотрудников компании в настоящие рации.Кроме того, обновление принесет оптимизацию использования большинства приложений и сервисов для работников через временные СМС-коды, что существенно упростит процедуру входа. Выйти из своих приложений на общих устройствах пользователи теперь смогут также быстро – достаточно лишь всего одного нажатия. Подобное решение, утверждает разработчик, позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных клиентов. Обновится также функция «Задачи», в которой появятся новые возможности и измененные формы отчетности для всех сотрудников.