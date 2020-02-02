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Анонсирован январский пакет обновлений для Microsoft 365

Компания Microsoft анонсировала январский пакет обновлений для фирменных сервисов, входящих в пакет Microsoft 365. Сообщается, что новый пакет программных изменений существенно расширит пользовательские возможности.
Анонсирован январский пакет обновлений для Microsoft 365

Так, с новым обновлением разработчик анонсирует улучшение взаимодействия с Walkie Talkie. Отныне можно удобно общаться и с легкостью управлять задачами через нажатие всего на одну клавишу. Кроме того, новая функция push-to-talk в сервисе Teams позволит мгновенно установить максимально четкую и безопасную голосовую связь, превратив смартфоны сотрудников компании в настоящие рации.

Кроме того, обновление принесет оптимизацию использования большинства приложений и сервисов для работников через временные СМС-коды, что существенно упростит процедуру входа. Выйти из своих приложений на общих устройствах пользователи теперь смогут также быстро – достаточно лишь всего одного нажатия. Подобное решение, утверждает разработчик, позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных клиентов. Обновится также функция «Задачи», в которой появятся новые возможности и измененные формы отчетности для всех сотрудников.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:09

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