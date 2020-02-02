Android 10 рассылают для смартфонов Asus Max Pro M2





Пакет обновления включает в себя дополнения безопасности, датированные декабрём 2019-го. Обновление должно ввести ряд функций, включая тёмный режим для ОС, Smart Reply для приложений обмена сообщениями, а также Focus Mode. Пользователи смогут оценить переработанную систему жестов и получить куда более широкие возможности в сфере предоставления программам разрешений и контроля фиксации местоположения девайса разного рода приложениями.Владельцы ZenFone Max Pro M2 получили доступ к Android 10 beta несколько раньше. При этом бета-версия ПО не является подходящей для ежедневного пользования, поскольку с высокой долей вероятности пользователям придётся бороться с различными ошибками, мешающими комфортно работать с девайсом. Часть заявленного функционала может отсутствовать либо работать некорректно. Для желающих установить пакет обновления рекомендуется создать резервную базу данных смартфона, поскольку установка бета-версии прошивки, вероятно, уничтожит всю информацию на внутренних накопителях.Asus Max Pro M2 из линейки ZenFone представляет собой преемника модели M1. Смартфон появился в Индии в декабре 2018-го. Выпуск на рынок проводился с комплектацией девайса оболочкой Android 8.1, которая всего через 2 месяца получила обновлением до Android 9. Во время дебюта устройство привлекло много внимания благодаря соотношению цены и качества. Среди ключевых параметров смартфона можно выделить наличие процессора Snapdragon 660, батареи ёмкостью 5 тысяч мАч, двойной базовой камеры с датчиками разрешением 12 и 5 Mpx, а также дисплея диагональю 6,26” с матрицей, соответствующей формату Full HD+.