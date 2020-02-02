Онкобольная Александра Яковлева отказалась комментировать свое состояние
Александра Яковлева недавно призналась в эфире телешоу о том, что страдает 4-й степенью рака груди. Онкобольная актриса на некоторое время пропала из поля зрения медиа, впоследствии отказавшись комментировать свое состояние.
Здоровье звезды кинолент «Экипаж» и «Чародеи» Александры Яковлевой уже долгое время вызывает беспокойство со стороны фанатов. Почти шесть месяцев 62-летняя актриса не давала о себе знать, что было тревожным знаком на фоне её болезни. Известно, что во время эфира одного из телевизионных шоу знаменитость проговорилась о том, что ей диагностировали 4-ую стадию рака груди. Она заверила общественность, что способна заработать себе на лечение, выходя на сцену театра даже после терапевтических процедур.
За период лечения Яковлева решила уберечь себя от пристальных расспросов со стороны поклонников и медиа. Поэтому артистка долгое время не давала знать о своем состоянии, и, когда до нее дозвонились российские журналисты, она отреагировала резким образом. «Ну просто какая-то достача идет. Куда я пропала? Да никуда! Почему я должна докладывать, где я, что со мной происходит. Извините, не буду», — сообщила Александра Яковлева.
Здоровье звезды кинолент «Экипаж» и «Чародеи» Александры Яковлевой уже долгое время вызывает беспокойство со стороны фанатов. Почти шесть месяцев 62-летняя актриса не давала о себе знать, что было тревожным знаком на фоне её болезни. Известно, что во время эфира одного из телевизионных шоу знаменитость проговорилась о том, что ей диагностировали 4-ую стадию рака груди. Она заверила общественность, что способна заработать себе на лечение, выходя на сцену театра даже после терапевтических процедур.
За период лечения Яковлева решила уберечь себя от пристальных расспросов со стороны поклонников и медиа. Поэтому артистка долгое время не давала знать о своем состоянии, и, когда до нее дозвонились российские журналисты, она отреагировала резким образом. «Ну просто какая-то достача идет. Куда я пропала? Да никуда! Почему я должна докладывать, где я, что со мной происходит. Извините, не буду», — сообщила Александра Яковлева.