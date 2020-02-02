Онкобольная Александра Яковлева отказалась комментировать свое состояние





Здоровье звезды кинолент «Экипаж» и «Чародеи» Александры Яковлевой уже долгое время вызывает беспокойство со стороны фанатов. Почти шесть месяцев 62-летняя актриса не давала о себе знать, что было тревожным знаком на фоне её болезни. Известно, что во время эфира одного из телевизионных шоу знаменитость проговорилась о том, что ей диагностировали 4-ую стадию рака груди. Она заверила общественность, что способна заработать себе на лечение, выходя на сцену театра даже после терапевтических процедур.За период лечения Яковлева решила уберечь себя от пристальных расспросов со стороны поклонников и медиа. Поэтому артистка долгое время не давала знать о своем состоянии, и, когда до нее дозвонились российские журналисты, она отреагировала резким образом., — сообщила Александра Яковлева.