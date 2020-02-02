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«Как раз тряпки закончились»: Роза Сябитова оскорбила невесту на шоу «Давай поженимся» из-за неугодного подарка

Известная российская телеведущая и одна из соведущих популярного шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова оскорбила одну из пришедших на передачу невест. Причиной такого поведения знаменитости, стал подарок, который ей не понравился.
«Как раз тряпки закончились»: Роза Сябитова оскорбила невесту на шоу «Давай поженимся» из-за неугодного подарка

Одна из героинь шоу принесла в студию подарки для всех трех ведущих в виде шелковых аксессуаров. По словам девушки, эти повязки для рук и на глаза помогут разнообразить сексуальную жизнь женщин. Однако известная телесваха приняла подарок на свой счет и принялась его критиковать. «Мы что уже такие старые и страшные, что нужно, чтобы нас не было видно?» - поинтересовалась она у участницы. Девушка пыталась оправдаться и объяснить, что с закрытыми глазами меняются ощущения, однако эта попытка оказалась тщетной. «У меня как раз тряпки закончились, пригодится в хозяйстве для уборки», - с этими словами Сябитова убрала подарок подальше.

Как-то смягчить эту ситуацию пыталась Лариса Гузеева, отметившая, что ее коллега по передаче «всегда такая», однако тон беседы уже был задан, поэтому участники продолжили сидеть с несколько недоумевающим видом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:07

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