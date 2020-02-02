«Как раз тряпки закончились»: Роза Сябитова оскорбила невесту на шоу «Давай поженимся» из-за неугодного подарка
Известная российская телеведущая и одна из соведущих популярного шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова оскорбила одну из пришедших на передачу невест. Причиной такого поведения знаменитости, стал подарок, который ей не понравился.
Одна из героинь шоу принесла в студию подарки для всех трех ведущих в виде шелковых аксессуаров. По словам девушки, эти повязки для рук и на глаза помогут разнообразить сексуальную жизнь женщин. Однако известная телесваха приняла подарок на свой счет и принялась его критиковать. «Мы что уже такие старые и страшные, что нужно, чтобы нас не было видно?» - поинтересовалась она у участницы. Девушка пыталась оправдаться и объяснить, что с закрытыми глазами меняются ощущения, однако эта попытка оказалась тщетной. «У меня как раз тряпки закончились, пригодится в хозяйстве для уборки», - с этими словами Сябитова убрала подарок подальше.
Как-то смягчить эту ситуацию пыталась Лариса Гузеева, отметившая, что ее коллега по передаче «всегда такая», однако тон беседы уже был задан, поэтому участники продолжили сидеть с несколько недоумевающим видом.
Одна из героинь шоу принесла в студию подарки для всех трех ведущих в виде шелковых аксессуаров. По словам девушки, эти повязки для рук и на глаза помогут разнообразить сексуальную жизнь женщин. Однако известная телесваха приняла подарок на свой счет и принялась его критиковать. «Мы что уже такие старые и страшные, что нужно, чтобы нас не было видно?» - поинтересовалась она у участницы. Девушка пыталась оправдаться и объяснить, что с закрытыми глазами меняются ощущения, однако эта попытка оказалась тщетной. «У меня как раз тряпки закончились, пригодится в хозяйстве для уборки», - с этими словами Сябитова убрала подарок подальше.
Как-то смягчить эту ситуацию пыталась Лариса Гузеева, отметившая, что ее коллега по передаче «всегда такая», однако тон беседы уже был задан, поэтому участники продолжили сидеть с несколько недоумевающим видом.