«Как раз тряпки закончились»: Роза Сябитова оскорбила невесту на шоу «Давай поженимся» из-за неугодного подарка





Одна из героинь шоу принесла в студию подарки для всех трех ведущих в виде шелковых аксессуаров. По словам девушки, эти повязки для рук и на глаза помогут разнообразить сексуальную жизнь женщин. Однако известная телесваха приняла подарок на свой счет и принялась его критиковать.- поинтересовалась она у участницы. Девушка пыталась оправдаться и объяснить, что с закрытыми глазами меняются ощущения, однако эта попытка оказалась тщетной., - с этими словами Сябитова убрала подарок подальше.Как-то смягчить эту ситуацию пыталась Лариса Гузеева, отметившая, что ее коллега по передаче «всегда такая», однако тон беседы уже был задан, поэтому участники продолжили сидеть с несколько недоумевающим видом.