Экс-супруг Пелагеи впервые показался на публике с новой пассией
Иван Телегин и Пелагея все еще находятся в процессе развода, о котором объявили еще в декабре прошлого года. Недавно экс-супруг певицы впервые показался на публике с новой пассией.
Несмотря на подробность официального заявления Пелагеи о разрыве отношений с Иваном Телегиным, которое опубликовали в соцсети Instagram, причина расставания до сих пор не ясна. Некоторые поклонники выдвигали предположения, что причиной тому стала новая пассия у знаменитого хоккеиста. Звучало даже имя Марии Гончар - предполагаемой возлюбленной и состоятельной бизнесвумен. Теперь спортсмен открыто появился в свете вместе с избранницей, о чем свидетельствуют фотографии с одного из ресторанов Москвы.
Для многих фанатов стало очевидным, что пара состоит в отношениях, которые одобряют находящиеся возле звезды спорта друзья. Стоит отметить, что Пелагея и Телегин решили не делить имущество во время бракоразводного процесса и намерены сохранить хорошие отношения ради дочери Таисии. Недавно бывшие супруги вместе отпраздновали её день рождения. Известно, что каждый из родителей останется с имуществом, которое было до брака. У хоккеиста сохранится его дом, а у поп-исполнительницы – жилплощадь в Москве.
Несмотря на подробность официального заявления Пелагеи о разрыве отношений с Иваном Телегиным, которое опубликовали в соцсети Instagram, причина расставания до сих пор не ясна. Некоторые поклонники выдвигали предположения, что причиной тому стала новая пассия у знаменитого хоккеиста. Звучало даже имя Марии Гончар - предполагаемой возлюбленной и состоятельной бизнесвумен. Теперь спортсмен открыто появился в свете вместе с избранницей, о чем свидетельствуют фотографии с одного из ресторанов Москвы.
Для многих фанатов стало очевидным, что пара состоит в отношениях, которые одобряют находящиеся возле звезды спорта друзья. Стоит отметить, что Пелагея и Телегин решили не делить имущество во время бракоразводного процесса и намерены сохранить хорошие отношения ради дочери Таисии. Недавно бывшие супруги вместе отпраздновали её день рождения. Известно, что каждый из родителей останется с имуществом, которое было до брака. У хоккеиста сохранится его дом, а у поп-исполнительницы – жилплощадь в Москве.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:58