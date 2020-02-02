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Ученые опровергли мифы о смартфонах и рассказали о фобиях

Ученые назвали несколько мифов о смартфонах и рассказали о зависимости и фобиях, связанных с телефоном. Многие люди считают, что гаджеты помогают в развитии ребенка, но это совсем не так.

Одним из мифов является довод о том, что телефоны не мешают общению. Из всех опрошенных людей почти 23% сообщили о конфликтах из-за появления киберзависимости. При общении с близкими или знакомыми в некомфортной обстановке чаще всего собеседник отвлекается на свой смартфон, что вскоре вызывает конфликты и ссоры.

Ещё один миф - гаджеты способствуют развитию ребенка. Специалисты рекомендуют не знакомить детей со смартфонами хотя бы до 3-х лет. По результатам исследований, девайсы могут вызывать у подростков проблемы с психикой, из-за частого использования. Почти 80% детей проверяют свой телефон как минимум раз в час. Перед покупкой смартфона ученые рекомендуют поговорить с ребёнком и объяснить, для чего ему нужен гаджет и как именно его использовать.

Специалисты обнаружили новую зависимость связанную с телефонами - номофобию. Она заключается в том, что люди бояться потерять свой смартфон и переживают за него. Ученые утверждают, что уже в 2021 году больше половины населения планеты будут иметь симптомы данной фобии. Без смартфона люди чувствуют себя беспомощными и ощущают панический страх.

Сейчас большую зависимость вызывают социальные сети. Эксперты из компании Delоitte рассказали, что около 40% людей проверят ночью свой смартфон. Специалисты также разработали методику и множество приложений, которые помогут меньше времени проводить в телефоне или в сети, но с его помощью можно побороть зависимость.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:03

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