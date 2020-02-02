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Смартфоны Xiaomi и Redmi получили новую функцию голосового управления

Смартфоны брендов Xiaomi и Redmi были оснащены новым функционалом – устройства можно вывести из спящего режима с помощью голосовой команды. Первыми моделями, которые получили необычную опцию, стали K30, Note 5A, Mi 8 SE и Mi Note 3.
Смартфоны Xiaomi и Redmi получили новую функцию голосового управления

Пользователям больше не потребуется проводить пальцем по дисплею либо сенсорным кнопкам для активации устройства. Вывод из спящего режима представляет собой новый функционал, который стал доступен для нескольких смартфонов от брендов Xiaomi и Redmi. Активировать опцию можно в настройках девайсов. Сообщение о необычной функции предоставили сотрудники подразделения MIUI, ответственного за развитие программной среды на базе Android.

Первопроходцами стали модели K30 и Note 5A от бренда Redmi, а также Mi 8 SE и Mi Note 3 – от Xiaomi. Обновление внедряет в новинки возможность голосовой команды, которая распознаётся с помощью искусственного интеллекта. Фирменный помощник китайской компании XiaoAI может быть задействован благодаря категории настроек XiaoAI Lab. Для использования голосовой опции владельцам устройства нужно установить помощника версии 5.4. Корректная работа искусственного интеллекта может быть обеспечена только на новых сборках программной оболочки MIUI. Для Mi 8 SE минимальным требованием является наличие оболочки сборки 10.3.2.0. Смартфон Mi Note 3 должен иметь ОС версии 10.4.2.0 либо новее, а продукты суб-бренда Redmi — MIUI с индексом 11.0.1.0 и выше. Как именно новая опция скажется на вопросе безопасности и защиты приватных данных - пока неизвестно.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:50

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