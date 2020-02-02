АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

В NASA заявили о краже данных неизвестными злоумышленниками

Американское аэрокосмическое агентство NASA официально сделало весьма тревожное заявление. Как оказалось, сотрудники офиса генерального инспектора Агентства обнаружили следы взлома внутренней сети, в результате которого было изъято около 500 мегабайт данных.
В NASA заявили о краже данных неизвестными злоумышленниками

Впрочем, это уже не первый случай кражи данных из NASA. К примеру, в 2011 году агентство также столкнулось с похожим инцидентом, который обернулся для него потерей примерно 87 гигабайт информации, что значительно больше, чем указано в последнем сообщении. При этом, нынешний взлом в организации считают куда более серьезным. Дел в том, что злоумышленники заполучили данные, связанные с особенностями конструкций и работы отдельных пусковых систем и ракетных двигателей американских космических кораблей. На черном рынке подобная информация может иметь довольно большую ценность.

При этом в руководстве NASA пока утверждают, что переживать из-за этого взлома не стоит, поскольку хакеры, вероятнее всего, сумели завладеть относительно устаревшими данными по разработкам, релевантность которых можно поставить под сомнением. Как бы там ни было, но специалисты в будущем займутся изучением этого случая и будут сообщать общественности о ходе расследования.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-супруг Пелагеи впервые показался на публике с новой…
Смартфоны Xiaomi и Redmi получили новую функцию голосового…
ВОЗ: Первый случай смерти от коронавируса вне Китая зафиксирован на…
В NASA заявили о краже данных неизвестными…
В Китае обнаружен еще один смертельный…
Ученые впервые получили детальные снимки поверхности…
Меган Маркл станет наставником в свадебном реалити-шоу «I Do,…
В России создают устройство, способное заряжать смартфоны на…
Врач Константин Иванов опроверг мифы о вреде фитнес браслетов и «умных…
«Отвратительно»: Владимир Познер возмутился «злобным враньем» о…
Актер Александр Яценко обвенчался с избранницей Ксенией после двух лет…
«Знакомый сюжет»: Игорь Крутой отреагировал на фото Марины Юдашкиной с Львом…
Популярный мод игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Enhanced Edition…
Ученые нашли способы домашнего лечения…
Юлия Ковальчук пво время встреч с подругами говорит о…
Новые ноутбуки Huawei MateBook оснастят IPS-экранами с разрешением…
Мама Леди Гаги вспомнила о депрессии дочери на фоне издевательств в…
Авторы Heaven’s Vault работают над игрой о Камелоте и Круглом…
Дженифер Энистон планирует сотрудничество с Меган…
Audi вывела заряженный хэтчбек RS3 на тесты в…
Любовь Толкалина показала красные пятна на лице из-за тяжелого рабочего…
Электрический Odyssey-21 покоряет…
Беременная экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван снялась с возлюбленным Стивом Кази в…
Врачи рассказали о пользе употребления соленых огурцов в зимнее…
Наталья Рудова рассказала о трудностях во время ремонта…
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру на фотографиях с отдыха на…
Hyundai опубликовала тизер нового поколения кроссовера…
Не стерпели капризов звезды: Наталья Ветлицкая начала терять членов своей новой…
Просмотреть все новости