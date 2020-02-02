В NASA заявили о краже данных неизвестными злоумышленниками





Впрочем, это уже не первый случай кражи данных из NASA. К примеру, в 2011 году агентство также столкнулось с похожим инцидентом, который обернулся для него потерей примерно 87 гигабайт информации, что значительно больше, чем указано в последнем сообщении. При этом, нынешний взлом в организации считают куда более серьезным. Дел в том, что злоумышленники заполучили данные, связанные с особенностями конструкций и работы отдельных пусковых систем и ракетных двигателей американских космических кораблей. На черном рынке подобная информация может иметь довольно большую ценность.При этом в руководстве NASA пока утверждают, что переживать из-за этого взлома не стоит, поскольку хакеры, вероятнее всего, сумели завладеть относительно устаревшими данными по разработкам, релевантность которых можно поставить под сомнением. Как бы там ни было, но специалисты в будущем займутся изучением этого случая и будут сообщать общественности о ходе расследования.