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ВОЗ: Первый случай смерти от коронавируса вне Китая зафиксирован на Филиппинах

ВОЗ сообщило о первом случае смерти человека от коронавируса за пределами Китая. Отмечается, что пациент скончался на Филиппинах.
ВОЗ: Первый случай смерти от коронавируса вне Китая зафиксирован на Филиппинах

ВОЗ представила соответствующее сообщение на странице в Twitter. Указывается, что факт смерти зарегистрирован 1 февраля. Мужчина возрастом 44 года был вторым подтверждённым пациентом, который пострадал от коронавируса под кодовым обозначением 2019-nCoV на территории Филиппин.

В целях обеспечения безопасности правительство РФ закрыло пропуск на границе с КНР. Во избежание распространения заболевания многие страны вводят похожие ограничения для прекращения транспортного сообщения с китайской стороной. Лица с подозрением на заболевание изолируются до выяснения их точного состояния. Врачи отмечают, что на поиск лекарства от коронавируса может потребоваться около года.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:43

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