ВОЗ: Первый случай смерти от коронавируса вне Китая зафиксирован на Филиппинах





ВОЗ представила соответствующее сообщение на странице в Twitter. Указывается, что факт смерти зарегистрирован 1 февраля. Мужчина возрастом 44 года был вторым подтверждённым пациентом, который пострадал от коронавируса под кодовым обозначением 2019-nCoV на территории Филиппин.В целях обеспечения безопасности правительство РФ закрыло пропуск на границе с КНР. Во избежание распространения заболевания многие страны вводят похожие ограничения для прекращения транспортного сообщения с китайской стороной. Лица с подозрением на заболевание изолируются до выяснения их точного состояния. Врачи отмечают, что на поиск лекарства от коронавируса может потребоваться около года.