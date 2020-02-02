Ученые впервые получили детальные снимки поверхности Солнца
Американские ученые провели испытания новейшего сверхмощного телескопа Daniel K. Inouy на Гавайях. С его помощью астрономы впервые получили детальные снимки поверхности Солнца.
Фотографии океана турбулентной кипящей плазмы на солнечной поверхности астрофизики смогли рассмотреть благодаря самому большому телескопу, когда-либо созданному для наблюдения за звездами - Daniel K. Inouy. Линза, диаметром в 4 метра, и пункт наблюдения на на вершине Халеакала гавайского острова Мауи - представили беспрецедентно детализированные процессы, которые направляют энергию из ядра Солнца в его корону. Известно, что каждую секунду термоядерные реакции в центре вышеупомянутого космического объекта превращают 5 миллионов тонн водорода в чистую энергию.
Исследователи надеются, что, рассмотрев поближе изображенные на снимках "клеточные" структуры, они смогут узнать, какие механизмы стоят за мощными вспышками. Последние зачастую приводят к повреждению искусственных спутников Земли, электрических сетей и коммуникаций. Такая информация может стать основой для прогнозов возмущений на Солнце на многие дни вперед. В этом году телескопу DKIST будет помогать проект NASA Parker Solar Probe для исследования атмосферы светила. В то же время, орбитальный аппарат Европейского космического агентств в следующем месяце будет фотографировать корону звезды на высоких широтах.
Фотографии океана турбулентной кипящей плазмы на солнечной поверхности астрофизики смогли рассмотреть благодаря самому большому телескопу, когда-либо созданному для наблюдения за звездами - Daniel K. Inouy. Линза, диаметром в 4 метра, и пункт наблюдения на на вершине Халеакала гавайского острова Мауи - представили беспрецедентно детализированные процессы, которые направляют энергию из ядра Солнца в его корону. Известно, что каждую секунду термоядерные реакции в центре вышеупомянутого космического объекта превращают 5 миллионов тонн водорода в чистую энергию.
Исследователи надеются, что, рассмотрев поближе изображенные на снимках "клеточные" структуры, они смогут узнать, какие механизмы стоят за мощными вспышками. Последние зачастую приводят к повреждению искусственных спутников Земли, электрических сетей и коммуникаций. Такая информация может стать основой для прогнозов возмущений на Солнце на многие дни вперед. В этом году телескопу DKIST будет помогать проект NASA Parker Solar Probe для исследования атмосферы светила. В то же время, орбитальный аппарат Европейского космического агентств в следующем месяце будет фотографировать корону звезды на высоких широтах.