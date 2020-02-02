В России создают устройство, способное заряжать смартфоны на расстоянии





Проект ТИУ по созданию устройства, способного передавать энергию гаджетам на расстоянии, авторы назвали Wipot. Данная технология основывается на принципе передачи электроэнергии посредством магнитной индукции. Заряд передается от катушки в зарядном устройстве на катушку, которая установлена внутри устройства-потребителя. Тюменские специалисты планируют оснастить своей новинкой все скверы и парки, а также общественный транспорт., - рассказал один из авторов данного проекта. Изобретатели полагают, что новое зарядное устройство сможет работать на волнах того же диапазона, который используется современными смартфонами, что исключает его негативное воздействие на организм человека.