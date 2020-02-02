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В России создают устройство, способное заряжать смартфоны на расстоянии

Специалисты Тюменского индустриального университета создают новое беспроводное решение для зарядки смартфонов в общественных местах, сообщает пресс-служба вуза. Примечательно, что зарядка в данном случае может осуществляться на расстоянии, то есть, фактически по воздуху.
В России создают устройство, способное заряжать смартфоны на расстоянии

Проект ТИУ по созданию устройства, способного передавать энергию гаджетам на расстоянии, авторы назвали Wipot. Данная технология основывается на принципе передачи электроэнергии посредством магнитной индукции. Заряд передается от катушки в зарядном устройстве на катушку, которая установлена внутри устройства-потребителя. Тюменские специалисты планируют оснастить своей новинкой все скверы и парки, а также общественный транспорт.

«Человек заходит в автобус, и в этот момент начинается зарядка его телефона. Пока это считается фантастикой, но это очень перспективное направление», - рассказал один из авторов данного проекта. Изобретатели полагают, что новое зарядное устройство сможет работать на волнах того же диапазона, который используется современными смартфонами, что исключает его негативное воздействие на организм человека.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:12

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