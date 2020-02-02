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Врач Константин Иванов опроверг мифы о вреде фитнес браслетов и «умных часов»

Врач-кардиолог Константин Иванов доказал, что мифы о фитнес браслетах и «умных» часов были не правдивыми. Люди опасаются, что девайсы могут следить за владельцами и что-то «излучать».

Специалист отметил, что часы и фитнес браслеты помогают людям следить за активным способом их жизни, а не вредят им. Они способны помочь своему хозяину сбросить лишний вес и следить за показателями во время физических упражнений. Многие люди до сих пор считают, что с помощью девайса за ними может происходить слежка.

Специалист заверил, что гаджеты способны показывать местонахождение владельца, но эту функцию можно выключить в самих настройках. Также люди говорят о вредных излучениях устройств, что тоже оказалось не верным в их доводах. Данную информацию опровергли результаты исследований. Константин Иванов уверен, что девайсы приносят большую пользу для здоровья человека. Они способны следить за многими показателями, например, уровнем сахара в крови, давлением, фазами сна и даже сердечным ритмом владельца, что может во многом помочь медикам.

Доктор подметил еще одну важную черту девайсов - они помогут людям полюбить активный способ жизни и превратить физические упражнения в игру. К примеру, придерживаться диеты и каждый день проходить необходимое количество шагов намного легче, если это выглядит как развлечение, результатами которого можно поделиться со своими друзьями и близкими.

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Технологии / Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:57

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