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Авторы Heaven’s Vault работают над игрой о Камелоте и Круглом столе

Поклонники софта от студии Inkle, создателей Heaven’s Vault, вскоре могут получить настоящий подарок. Как сообщают СМИ, программисты компании работают над созданием игры, посвященной легендарному Камелоту и рыцарям Круглого стола.
Авторы Heaven’s Vault работают над игрой о Камелоте и Круглом столе

Среди поклонников компьютерных развлекательных программ много любителей истории и легенд. Знаменитое сказание о рыцарях древней Британии и сейчас будоражит умы романтиков. Эта тематика давно стала золотым дном для индустрии развлечений, о Камелоте снимаются фильмы и разрабатываются игровые приложения для компьютеров и смарт-устройств. Так, стартап Inkle намерен выпустить новую игру о сире Мордреде и благородном братстве. Новым источником вдохновения для программистов компании станет легенда о британских воинах седьмого века нашей эры.

Стоит отметить, что само руководство студии и ее пресс-служба сразу не делала ни одного подобного заявления. Однако блогеры, следящие за новинками в сфере гейминга, решили, что есть все основания ожидать новый проект, посвященный именно Камелоту и рыцарям Круглого стола. Об этом говорят опубликованные производителем софта намеки в виде загадок. Так, на странице официального профиля компании в соцсети Twitter накануне были обнародованы семь слов. Загадочная публикация говорит о мечах, боли и Британии, которые дополняют упомянутые также лес, месть, растение хмеля и неоплаченность.

Сейчас, как утверждают инсайдерские источники, компания уже начала готовить программный продукт игры о временах короля Артура. При этом она обещает быть абсолютно инновационной, отличающихся от подобных приложений конкурентов. Следует заметить, что студия уже получила признание фанатов зрелищных и сюжетных игр. Предположительно, приложение будет квестом по спасению Британии.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 05:09

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