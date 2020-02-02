Авторы Heaven’s Vault работают над игрой о Камелоте и Круглом столе





Среди поклонников компьютерных развлекательных программ много любителей истории и легенд. Знаменитое сказание о рыцарях древней Британии и сейчас будоражит умы романтиков. Эта тематика давно стала золотым дном для индустрии развлечений, о Камелоте снимаются фильмы и разрабатываются игровые приложения для компьютеров и смарт-устройств. Так, стартап Inkle намерен выпустить новую игру о сире Мордреде и благородном братстве. Новым источником вдохновения для программистов компании станет легенда о британских воинах седьмого века нашей эры.Стоит отметить, что само руководство студии и ее пресс-служба сразу не делала ни одного подобного заявления. Однако блогеры, следящие за новинками в сфере гейминга, решили, что есть все основания ожидать новый проект, посвященный именно Камелоту и рыцарям Круглого стола. Об этом говорят опубликованные производителем софта намеки в виде загадок. Так, на странице официального профиля компании в соцсети Twitter накануне были обнародованы семь слов. Загадочная публикация говорит о мечах, боли и Британии, которые дополняют упомянутые также лес, месть, растение хмеля и неоплаченность.Сейчас, как утверждают инсайдерские источники, компания уже начала готовить программный продукт игры о временах короля Артура. При этом она обещает быть абсолютно инновационной, отличающихся от подобных приложений конкурентов. Следует заметить, что студия уже получила признание фанатов зрелищных и сюжетных игр. Предположительно, приложение будет квестом по спасению Британии.