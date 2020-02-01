«Закрывает дверь и начинает душить меня»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила певицу в угрозах





«Она просто берет, закрывает дверь на ключ и начинает душить меня, угрожая, что придут санитары и заберут», - рассказала 30-летняя Татьяна Плаксина. Она также подчеркнула, что Любовь Успенская отправила ее в психиатрическую клинику на Коста-Рике и пыталась вылечить от наркотической зависимости, хотя, по словам дочери артистки, она и сама принимает запрещенные вещества.Впрочем, такие громкие заявления Плаксиной могут оказаться ее реакцией на недавние слова знаменитой матери, которая рассказала о лечении дочери в психиатрической клинике. Успенская отметила, что ее наследница прошла через несколько специалистов и медицинских учреждений, однако эффекта от их лечения так и не было.