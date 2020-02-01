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«Закрывает дверь и начинает душить меня»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила певицу в угрозах

Отношения у Татьяны Плаксиной с ее матерью – известной певицей Любовью Успенской, - складываются довольно непросто. Недавно девушка стала гостьей популярного ток-шоу «Звезды сошлись». В эфире телеканала НТВ она отметила, что звездная мать могла закрыть ее в комнате и начать душить, а также угрожала санитарами.
«Закрывает дверь и начинает душить меня»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила певицу в угрозах

«Она просто берет, закрывает дверь на ключ и начинает душить меня, угрожая, что придут санитары и заберут», - рассказала 30-летняя Татьяна Плаксина. Она также подчеркнула, что Любовь Успенская отправила ее в психиатрическую клинику на Коста-Рике и пыталась вылечить от наркотической зависимости, хотя, по словам дочери артистки, она и сама принимает запрещенные вещества.

Впрочем, такие громкие заявления Плаксиной могут оказаться ее реакцией на недавние слова знаменитой матери, которая рассказала о лечении дочери в психиатрической клинике. Успенская отметила, что ее наследница прошла через несколько специалистов и медицинских учреждений, однако эффекта от их лечения так и не было.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:00

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