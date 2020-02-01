В Сети вспомнили об уникальном передвижном автоклубе на базе УАЗ





Отмечается, что первое поколение пассажирских автомобилей такого типа было выпущено еще в 1967 году с кузовом автобусного образца. Понадобилось почти два десятка лет, прежде чем,в 1986 году была разработана очередная модификация данного автомобиля, которая получила грузопассажирский модуль и индекс к названию Т12.02. В таком виде автомобиль выпускался вплоть до 1995 года небольшими партиями.В 1992 году в России было прекращено производство автомобилей серии У1, которое инженеры Ульяновского автозавода заменили микроавтобусами и пикапами, получившими названием ТСК2, что расшифровывалось как «транспортное средство культуры». Отличительной особенностью новинок стал увеличенный дорожный просвет, а также более широкий кузов.