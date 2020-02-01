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В Сети вспомнили об уникальном передвижном автоклубе на базе УАЗ

Пользователи Сети вспомнили об очередном уникальном детище советского автопрома. В этот раз речь зашла о специальной версии автомобиля УАЗ-452 «Буханка», из которой был сделан передвижной автоклуб, получивший название «Кубанец-У1К».
В Сети вспомнили об уникальном передвижном автоклубе на базе УАЗ

Отмечается, что первое поколение пассажирских автомобилей такого типа было выпущено еще в 1967 году с кузовом автобусного образца. Понадобилось почти два десятка лет, прежде чем,в 1986 году была разработана очередная модификация данного автомобиля, которая получила грузопассажирский модуль и индекс к названию Т12.02. В таком виде автомобиль выпускался вплоть до 1995 года небольшими партиями.

В 1992 году в России было прекращено производство автомобилей серии У1, которое инженеры Ульяновского автозавода заменили микроавтобусами и пикапами, получившими названием ТСК2, что расшифровывалось как «транспортное средство культуры». Отличительной особенностью новинок стал увеличенный дорожный просвет, а также более широкий кузов.

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Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:07

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