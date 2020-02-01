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Таролог Марианна Абравитова рассказала, почему Джиган и его супруга Оксана не говорят пол будущего ребенка

Таролог Абравитова рассказала, почему рэпер Джиган и его супруга модель Оксана Самойлова предпочитают скрывать пол будущего малыша. Она назвала это сакральной информацией.
Таролог Марианна Абравитова рассказала, почему Джиган и его супруга Оксана не говорят пол будущего ребенка

На данный момент Джиган и его жена Оксана Самойлова воспитывают троих дочерей - 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею и 2- летнюю Майю. Сейчас супруги находятся в ожидании четвёртого ребёнка, пол которого тщательно скрывается. Звездный таролог и психолог Марианна Абравитова рассказала, что до появления на свет малыша такую информацию лучше не распространять. Сейчас пара вместе с детьми пребывает в Майами, где Самойлова собирается рожать.

Недавно на странице супруги Джигана появилась публикация, в которой модель поспешила успокоить поклонников, решивших, что она отправилась рожать. Самойлова также ранее подметила, что эта беременность даётся ей легче, чем все предыдущие. Она утверждает, что «скачет как лошадка по утрам», ей не тяжело и нет болевых ощущений в спине, почти не мучает изжога. Модель заявляет, что все три беременности были разными по самочувствию, однако их объединяет её огромное желание родить поскорее. На этот раз она может пребывать в подобном состоянии ещё очень долго. Самойлова надеется, что и все остальные процессы пройдут также легко и непринуждённо.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:46

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