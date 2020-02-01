Android Auto получил с обновлением долгожданную функцию





В свежем пакете программного обновления разработчик не стал исправлять никакие старые баги, а лишь добавил функцию, о появлении которой многочисленные пользователи просили прежде. Так, в версии 5.0.500224 пользователи, наконец, получили доступ к настройке, которая позволяет отключать звук уведомлений. На это нововведение обратили внимание пользователи популярного портала Reddit, отметив, что в действительности эту функцию сложно назвать новой – прежде она уже была в Android Auto, однако затем Google почему-то избавилась от нее.В этот раз функцию выключения звука уведомлений разработчик реализовал в виде удобного переключателя, который позволяет пользователю полностью деактивировать все звуки оповещения в системе, чтобы ничто не отвлекало его от управления транспортным средством. Это обновление было выпущено еще на минувшей неделе, теперь компания постепенно рассылает его всем пользователям Android Auto.