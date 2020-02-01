«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за весов

Недавно Пригожин рассказал в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram историю о том, как любимая жена испортила ему настроение. Это произошло 1 февраля, когда продюсеру предстояло вылететь с Валерией из Москвы, однако артистка умудрилась вывести мужа из себя. «Я проснулся с весьма хорошим настроением, но потом оно было испорчено. Никак не могу понять, зачем тащить с собой в поездку всего на день весы. Это уже слишком. Я орал, как резаный, но жена оставалась непоколебимой. Она продолжает настаивать на том, что это ее личное дело, и меня оно никак задевать не должно. Может, я действительно не прав?» - поделился Иосиф Пригожин своими ощущениями.Вместе с этим постом продюсер также опубликовал видеозапись, на которой Валерия ест салат, а в ее косметичке лежат весы. «Никто не верит, что я ругаюсь с тобой. Посмотрите, что это у нас в косметичке – это же весы. Просто ад», - высказывался Пригожин на этом видео.