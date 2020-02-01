«Подвергала меня насилию»: Дочь Михаила Ефремова рассказала о пьянстве и побоях матери

Анна-Мария Ефремова недавно в социальной сети высказалась о своих проблемах в общении с родной матерью. Как утверждает дочь знаменитого актера, разлады в их семье начались после того, как актриса пристрастилась к спиртному. Наследница Ефремова признается, что ей противно от одной только мысли о том, что от ее «матери постоянно несет спиртным на всю улицу», поэтому она решила свести общение с ней к минимуму. Более того, выяснилось, что Качалина позволяла себе бить дочь, когда та была еще совсем юной.«Моя биологическая родительница систематически подвергала меня физическому насилию, когда мне было 8-12 лет. Не думаю, что я хотела бы назвать ее столь важным словом, как мама. Я вовсе не испытываю к ней никакой любви», - написала Анна-Мария на своей страничке в социальной сети Instagram. Такими словами дочь актера ответила комментаторам, упрекнувшим ее в поверхностном отношении к матери.