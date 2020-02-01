Звезда «Дом-2» Хамраева о ночи со Стрелковым: «Я хотела тепла и обнимашек»
Участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Кристина Хамраева прокомментировала свое поведение по отношению к Федору Стрелкову. Девушка отметила, что просто хотела тепла и объятий, поэтому так поступила. По словам девушки, такое ее поведение ровным счетом ничего не значит.
После необдуманного поступка Кристины Хамраевой на нее обрушилась волна критики со стороны хейтеров. И если Федор Стрелков для многих в этой ситуации поступил нормально, то девушку, которая не состоит с ним в отношениях, начали оскорблять.
Кристина Хамраева отметила, что ничего унизительного или скверного между ней и Федором Стрелковым не произошло. Просто она сказала, что хочет обнимашек, а молодой человек открыл одеяло и любезно предложил ей помочь. После он ее поцеловал.
Кристина Хамраева сказала и о том, что расплакалась потом ночью, потому что ранее ее отверг Влад Иванов, который заявил, что она слишком старая, хотя ей всего 30. Теперь же ей дали понять, что с Федором Стрелковым у нее тоже ничего быть не может, а ко всему она еще и не его типаж.
Однако Кристина утверждает, что и не собиралась претендовать на Федора, а ко всему даже попросила Екатерину Скалон не ненавидеть ее.
После необдуманного поступка Кристины Хамраевой на нее обрушилась волна критики со стороны хейтеров. И если Федор Стрелков для многих в этой ситуации поступил нормально, то девушку, которая не состоит с ним в отношениях, начали оскорблять.
Кристина Хамраева отметила, что ничего унизительного или скверного между ней и Федором Стрелковым не произошло. Просто она сказала, что хочет обнимашек, а молодой человек открыл одеяло и любезно предложил ей помочь. После он ее поцеловал.
Кристина Хамраева сказала и о том, что расплакалась потом ночью, потому что ранее ее отверг Влад Иванов, который заявил, что она слишком старая, хотя ей всего 30. Теперь же ей дали понять, что с Федором Стрелковым у нее тоже ничего быть не может, а ко всему она еще и не его типаж.
Однако Кристина утверждает, что и не собиралась претендовать на Федора, а ко всему даже попросила Екатерину Скалон не ненавидеть ее.