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"Собираюсь ради неё штурмовать "Евровидение-2020": Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев представил свой хит "Садовник" и посвятил его пожилой супруге

Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев удивил поклонников. На своей странице в Instagram он опубликовал отрывок своего нового хита под названием "Садовник", отметив, что посвятил его супруге Екатерине Терешкович, а теперь намерен и штурмовать ради пожилой избранницы конкурс "Евровидение-2020".
"Собираюсь ради неё штурмовать "Евровидение-2020": Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев представил свой хит "Садовник" и посвятил его пожилой супруге

На своей странице в Instagram экс-участник проекта "Дом-2" и шоумен Гоген Солнцев опубликовал снимок и отрывок своей новой композиции под названием "Садовник". Артист надеется на поддержку со стороны своих фолловеров, также он в шутку отметил, что уже готов ехать в Голландию, собирает чемоданы и отправляется в путь, чтобы покорить своим творчеством европейцев.

Гоген Солнцев добавил, что ради любимой готов отправиться в качестве конкурсанта на "Евровидение-2020". Поклонники поддержали певца, но посоветовали ему позаниматься перед выступлением вокалом, ведь принимать участие в песенном соревновании могут только профессионалы.

Сегодня Игорь Крутой, известный российский продюсер, высказался по поводу претендента от России на победу в конкурсе "Евровидение-2020". С вероятностью 90%, по мнению артиста, это будет Александр Панайотов. В то же время директор "Первого канала" Константин Эрнст имени выбранного артиста не разглашает, но обещает сделать это уже в конце февраля.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:20

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