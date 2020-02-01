"Собираюсь ради неё штурмовать "Евровидение-2020": Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев представил свой хит "Садовник" и посвятил его пожилой супруге

На своей странице в Instagram экс-участник проекта "Дом-2" и шоумен Гоген Солнцев опубликовал снимок и отрывок своей новой композиции под названием "Садовник". Артист надеется на поддержку со стороны своих фолловеров, также он в шутку отметил, что уже готов ехать в Голландию, собирает чемоданы и отправляется в путь, чтобы покорить своим творчеством европейцев.Гоген Солнцев добавил, что ради любимой готов отправиться в качестве конкурсанта на "Евровидение-2020". Поклонники поддержали певца, но посоветовали ему позаниматься перед выступлением вокалом, ведь принимать участие в песенном соревновании могут только профессионалы.Сегодня Игорь Крутой, известный российский продюсер, высказался по поводу претендента от России на победу в конкурсе "Евровидение-2020". С вероятностью 90%, по мнению артиста, это будет Александр Панайотов. В то же время директор "Первого канала" Константин Эрнст имени выбранного артиста не разглашает, но обещает сделать это уже в конце февраля.