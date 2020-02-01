Названы способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции и заставить водителя сзади «отстать»
Водители довольно часто пренебрегают нормами безопасного вождения, провоцируя тем самым опасные ситуации. К примеру, некоторые из них привыкли упираться своим передним бампером во впереди идущий транспорт и моргать дальним светом. Эксперты назвали способы, как исключить риски ДТП в таком случае и заставить нарушителя «отстать».
Самый популярный способ, по словам специалистов, заключается во многократном моргании стоп-сигналами, чего можно добиться посредством кратковременных нажатий на педаль тормоза. Опытный водитель в транспорте позади всегда правильно поймет этот сигнал и попытается увеличить дистанцию. Еще один способ заключается в легком нажатии на педаль тормоза таким образом, чтобы стоп-сигналы зажглись, но тормозные колодки при этом не схватились, преследователь таким образом примет этот сигнал за решение остановиться и подсознательно начнет замедлять ход. Если же и подобное не помогло, следует продолжить движение до того участка дороги, на котором разрешены обгоны, где сбавить скорость и поморгать преследователю правым сигналом поворота, предложив ему обгонять.
Наконец, уверены эксперты, избавиться от агрессивного водителя позади поможет включение аварийных сигналов и уход в крайний правый ряд с минимальной скоростью. Главное во всех этих случаях не допустить резких торможений, поскольку не соблюдающий дистанцию водитель может не успеть среагировать.
Самый популярный способ, по словам специалистов, заключается во многократном моргании стоп-сигналами, чего можно добиться посредством кратковременных нажатий на педаль тормоза. Опытный водитель в транспорте позади всегда правильно поймет этот сигнал и попытается увеличить дистанцию. Еще один способ заключается в легком нажатии на педаль тормоза таким образом, чтобы стоп-сигналы зажглись, но тормозные колодки при этом не схватились, преследователь таким образом примет этот сигнал за решение остановиться и подсознательно начнет замедлять ход. Если же и подобное не помогло, следует продолжить движение до того участка дороги, на котором разрешены обгоны, где сбавить скорость и поморгать преследователю правым сигналом поворота, предложив ему обгонять.
Наконец, уверены эксперты, избавиться от агрессивного водителя позади поможет включение аварийных сигналов и уход в крайний правый ряд с минимальной скоростью. Главное во всех этих случаях не допустить резких торможений, поскольку не соблюдающий дистанцию водитель может не успеть среагировать.