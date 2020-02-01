Названы способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции и заставить водителя сзади «отстать»





Самый популярный способ, по словам специалистов, заключается во многократном моргании стоп-сигналами, чего можно добиться посредством кратковременных нажатий на педаль тормоза. Опытный водитель в транспорте позади всегда правильно поймет этот сигнал и попытается увеличить дистанцию. Еще один способ заключается в легком нажатии на педаль тормоза таким образом, чтобы стоп-сигналы зажглись, но тормозные колодки при этом не схватились, преследователь таким образом примет этот сигнал за решение остановиться и подсознательно начнет замедлять ход. Если же и подобное не помогло, следует продолжить движение до того участка дороги, на котором разрешены обгоны, где сбавить скорость и поморгать преследователю правым сигналом поворота, предложив ему обгонять.Наконец, уверены эксперты, избавиться от агрессивного водителя позади поможет включение аварийных сигналов и уход в крайний правый ряд с минимальной скоростью. Главное во всех этих случаях не допустить резких торможений, поскольку не соблюдающий дистанцию водитель может не успеть среагировать.