Дмитрий Маликов никак не отреагировал на признание в любви со сцены Натальей Ветлицкой





Недавно на юбилейном концерте Дмитрия Маликова Наталья Ветлицкая решила признаться в своих чувствах к исполнителю. Звезда решила спеть своему бывшему возлюбленному песню под названием «Душа», которую он ранее написал для неё, и заявила в том, что до сих пор любит продюсера. Певец холодно отреагировал на слова звезды.В 80-х годах Маликов и Ветлицкая не скрывали свою любовь от публики. Пара была очень популярной, о романе звезд знала вся Россия. Маликов любил певицу всем своим сердцем, несмотря на то, что многие говорили, якобы Ветлицкая избивала своего возлюбленного, часто с ним ругалась и даже изменяла ему. Исполнителя не могли переубедить даже родные и близкие, которые были категорически против их романа.Причиной разрыва отношений между звездами стала измена Ветлицкой, свидетелем такого поступка якобы стал сам Дмитрий Маликов. Судя по признанию певицы, она, возможно, начала жалеть, что упустила такого перспективного и талантливого исполнителя.