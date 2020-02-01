АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Дмитрий Маликов никак не отреагировал на признание в любви со сцены Натальей Ветлицкой

Наталья Ветлицкая, знаменитая благодаря песне «Посмотри в глаза», призналась в своих чувствах к известному исполнителю Дмитрию Маликову. Звезда никак не отреагировал на заявление певицы.

Недавно на юбилейном концерте Дмитрия Маликова Наталья Ветлицкая решила признаться в своих чувствах к исполнителю. Звезда решила спеть своему бывшему возлюбленному песню под названием «Душа», которую он ранее написал для неё, и заявила в том, что до сих пор любит продюсера. Певец холодно отреагировал на слова звезды.

В 80-х годах Маликов и Ветлицкая не скрывали свою любовь от публики. Пара была очень популярной, о романе звезд знала вся Россия. Маликов любил певицу всем своим сердцем, несмотря на то, что многие говорили, якобы Ветлицкая избивала своего возлюбленного, часто с ним ругалась и даже изменяла ему. Исполнителя не могли переубедить даже родные и близкие, которые были категорически против их романа.

Причиной разрыва отношений между звездами стала измена Ветлицкой, свидетелем такого поступка якобы стал сам Дмитрий Маликов. Судя по признанию певицы, она, возможно, начала жалеть, что упустила такого перспективного и талантливого исполнителя.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 18:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Филиппа Киркорова Бедрос в хорошем настроении появился на…
В Сети вспомнили об уникальном передвижном автоклубе на базе…
«Закрывает дверь и начинает душить меня»: Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила певицу в…
Apple Watch спасли спящую женщину от сердечного…
Таролог Марианна Абравитова рассказала, почему Джиган и его супруга Оксана не говорят пол будущего…
Медики назвали отличие коронавируса от…
«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за…
Android Auto получил с обновлением долгожданную…
Ирина Пегова показала румбу в своём…
Apple временно закрыла свои магазины в Китае из-за вспышки нового…
«Подвергала меня насилию»: Дочь Михаила Ефремова рассказала о пьянстве и побоях…
Названы способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции и заставить водителя сзади…
Звезда «Дом-2» Марина Тристановна сбежала из заражённого…
Дмитрий Маликов никак не отреагировал на признание в любви со сцены Натальей…
В США появится винтовка, стреляющая только при гарантированном…
«Замуж за Шишкову»: Алена Шишкова намекнула на появление нового…
Звезда «Дом-2» Никита Рудаков категорически не желает…
Роскошный российский внедорожник Aurus Komendant показали на дебютных…
«Ребенку счастье»: Сергей Безруков поделился фото дочери со…
Тизер Poco X2 доказал его идентичность модели Redmi…
Сын Раисы Рязановой Данила Перов не смог оставить семью ради…
Военный эксперт: США к 2025 году получат 2-3 собственные гиперзвуковые…
«Я не давал никому спать, на обеде у всех отбирал еду»: Дима Билан рассказал о детстве в Набережных…
Марк Цукерберг пообещал разозлить пользователей изменениями в…
Участники «Дом-2» Саша Узерцова и Илья Подобрей после примирительного секса: «Мы решили быть…
Станислав Садальский пришел в восторг от наряда Марии Кожевниковой на церемонии вручения кинопремии «Золотой…
Звезда «Дом-2» Хамраева о ночи со Стрелковым: «Я хотела тепла и…
Эксперты назвали секреты выгодной покупки…
Просмотреть все новости