Роскошный российский внедорожник Aurus Komendant показали на дебютных рендерах
Всего неделю тому назад фотошпионам удалось запечатлеть новый премиальный внедорожник российского производства Aurus Komendant, который проходит дорожные испытания в Швеции. Теперь же в Сети появились первые рендеры новинки, которые были созданы независимыми художниками как раз на основании фотографий закамуфлированного авто.
Примечательно, что официальная премьера автомобилей новой российской люксовой марки Aurus состоялась еще в 2018 году, тогда же российский разработчик представил и дебютную модель в линейке – седан Aurus Senat. Его внешность дизайнеры и использовали для создания рендеров будущего роскошного внедорожника марки, который должен получить название Aurus Komendant. Как считают эксперты, новый автомобиль получит увеличенную по длине колесную базу и довольно большой свес на корме с длинным капотом, формы которого выглядят почти горизонтально. И на самом деле внешность представленного на рендерах Aurus Komendant очень напоминает показанный ранее седан из той же серии.
Также, по версии художников, роскошный внедорожник получит довольно большую площадь остекления и относительно тонкие задние стойки. В качестве колесных дисков также были использованы те, что были ранее замечены на седане Senat.
Примечательно, что официальная премьера автомобилей новой российской люксовой марки Aurus состоялась еще в 2018 году, тогда же российский разработчик представил и дебютную модель в линейке – седан Aurus Senat. Его внешность дизайнеры и использовали для создания рендеров будущего роскошного внедорожника марки, который должен получить название Aurus Komendant. Как считают эксперты, новый автомобиль получит увеличенную по длине колесную базу и довольно большой свес на корме с длинным капотом, формы которого выглядят почти горизонтально. И на самом деле внешность представленного на рендерах Aurus Komendant очень напоминает показанный ранее седан из той же серии.
Также, по версии художников, роскошный внедорожник получит довольно большую площадь остекления и относительно тонкие задние стойки. В качестве колесных дисков также были использованы те, что были ранее замечены на седане Senat.