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Роскошный российский внедорожник Aurus Komendant показали на дебютных рендерах

Всего неделю тому назад фотошпионам удалось запечатлеть новый премиальный внедорожник российского производства Aurus Komendant, который проходит дорожные испытания в Швеции. Теперь же в Сети появились первые рендеры новинки, которые были созданы независимыми художниками как раз на основании фотографий закамуфлированного авто.
Роскошный российский внедорожник Aurus Komendant показали на дебютных рендерах

Примечательно, что официальная премьера автомобилей новой российской люксовой марки Aurus состоялась еще в 2018 году, тогда же российский разработчик представил и дебютную модель в линейке – седан Aurus Senat. Его внешность дизайнеры и использовали для создания рендеров будущего роскошного внедорожника марки, который должен получить название Aurus Komendant. Как считают эксперты, новый автомобиль получит увеличенную по длине колесную базу и довольно большой свес на корме с длинным капотом, формы которого выглядят почти горизонтально. И на самом деле внешность представленного на рендерах Aurus Komendant очень напоминает показанный ранее седан из той же серии.

Также, по версии художников, роскошный внедорожник получит довольно большую площадь остекления и относительно тонкие задние стойки. В качестве колесных дисков также были использованы те, что были ранее замечены на седане Senat.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:29

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