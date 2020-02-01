«Ребенку счастье»: Сергей Безруков поделился фото дочери со снеговиком
Известный российский актер Сергей Безруков в эти дни находится на гастролях. В ближайшее время ему предстоят выступления в Орле, Курске, Белгороде и других городах. При этом актер регулярно получает новости от родни. Так, совсем недавно в Москве выпал снег, поэтому супруга и дочь артиста отправились на прогулку, фотографией с этого «мероприятия» актер позднее поделился с поклонниками на своей страничке в Instagram.
На представленном кадре 3-летняя дочь Безрукова и Анны Матисон Мария позирует в пуховике рядом со снеговиком в форме медведя. «Ура, наконец-то снег. Нужно успеть, потому что растает очень быстро. Маша и Снегомедведь», - написал Безруков, попутно пожелав своим подписчикам хорошего настроения.
Поклонники артиста восхитились увиденным фото. В комментариях даже завязалась небольшая беседа с участием самого Сергея Безрукова, в рамках которой актер признался, что снеговика столь необычной формы его маленькая дочь слепила вместе с матерью. «У вас прекрасная дочь», «Какая хорошая девочка», «Красивый медведь», «Ребенку счастье – снег», - пишут восхищенные пользователи.
На представленном кадре 3-летняя дочь Безрукова и Анны Матисон Мария позирует в пуховике рядом со снеговиком в форме медведя. «Ура, наконец-то снег. Нужно успеть, потому что растает очень быстро. Маша и Снегомедведь», - написал Безруков, попутно пожелав своим подписчикам хорошего настроения.
Поклонники артиста восхитились увиденным фото. В комментариях даже завязалась небольшая беседа с участием самого Сергея Безрукова, в рамках которой актер признался, что снеговика столь необычной формы его маленькая дочь слепила вместе с матерью. «У вас прекрасная дочь», «Какая хорошая девочка», «Красивый медведь», «Ребенку счастье – снег», - пишут восхищенные пользователи.