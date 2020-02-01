«Ребенку счастье»: Сергей Безруков поделился фото дочери со снеговиком

На представленном кадре 3-летняя дочь Безрукова и Анны Матисон Мария позирует в пуховике рядом со снеговиком в форме медведя. «Ура, наконец-то снег. Нужно успеть, потому что растает очень быстро. Маша и Снегомедведь», - написал Безруков, попутно пожелав своим подписчикам хорошего настроения.Поклонники артиста восхитились увиденным фото. В комментариях даже завязалась небольшая беседа с участием самого Сергея Безрукова, в рамках которой актер признался, что снеговика столь необычной формы его маленькая дочь слепила вместе с матерью. «У вас прекрасная дочь», «Какая хорошая девочка», «Красивый медведь», «Ребенку счастье – снег», - пишут восхищенные пользователи.