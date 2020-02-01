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Тизер Poco X2 доказал его идентичность модели Redmi K30

Появление нового видео в качестве тизера о новом смартфоне Poco доказывает, что модель X2, ориентированная на рынок Индии, является вариацией Redmi K30. До официальной презентации новинки осталось всего несколько дней.
Тизер Poco X2 доказал его идентичность модели Redmi K30

Короткое видео, показывающее модель Poco X2, позволило подтвердить слухи относительно того, что это перелицовка Redmi K30 для производства в качестве продукта другой марки. Модель получила фиолетовый корпус, а ключевые особенности устройства достаточно легко идентифицировать. Пока нет точных указаний, что смартфон будет идентичен оригинальному продукту, однако вероятность этого достаточно высока. В Индии уже была распространена линейка K20, однако на этот рынок так и не отправили K30. Теперь специалисты рынка ожидают появления под брендом Poco смартфонов F2 и F2 Lite.

Модель Redmi K30 официально дебютировал в КНР в декабре. В корпусе устройства имеется процессор Snapdragon 730G; дисплей диагональю 6,67 дюйма, работающий с частотой обновления в 120 Гц, а также батареей ёмкостью 4,5 тысячи мА•ч. Помимо этого, девайс получил боковой датчик для сканирования отпечатка пальца. Имеется модуль NFC, разъём USB Type-C, карта microSD, а также порт под джек 3,5 мм для наушников.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:15

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