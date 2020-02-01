Сын Раисы Рязановой Данила Перов не смог оставить семью ради любовницы
Сын Раисы Рязановой не сумел оставить собственную семью ради отношений с любовницей. Об этом рассказала Ирина Померанцева, коллега умершего Данилы Перова.
Актёр в минувшем году отпраздновал жемчужную свадьбу с женой. В соответствии со словами Померанцевой, супруга артиста не имеет отношения к театру. В то же время во время общения с журналистами она отметила существовавший роман актёра с одной из работниц культурного учреждения. Якобы речь идёт о Екатерине Африкантовой.
«Они сильно друг друга любили, однако у него имелась семья и сын, которые оставались на первом месте. К тому же его мать, Раиса Ивановна, определённо не дала бы развестись», — приводит слова Померанцевой «Экспресс газета».
Актриса отметила, что Данила Перов являлся очень талантливым человеком с добрым характером. Померанцева выразила сожаление по факту его смерти. Она отметила уход из жизни актера в том же возрасте, что и у отца Перова.
Актёр в минувшем году отпраздновал жемчужную свадьбу с женой. В соответствии со словами Померанцевой, супруга артиста не имеет отношения к театру. В то же время во время общения с журналистами она отметила существовавший роман актёра с одной из работниц культурного учреждения. Якобы речь идёт о Екатерине Африкантовой.
«Они сильно друг друга любили, однако у него имелась семья и сын, которые оставались на первом месте. К тому же его мать, Раиса Ивановна, определённо не дала бы развестись», — приводит слова Померанцевой «Экспресс газета».
Актриса отметила, что Данила Перов являлся очень талантливым человеком с добрым характером. Померанцева выразила сожаление по факту его смерти. Она отметила уход из жизни актера в том же возрасте, что и у отца Перова.