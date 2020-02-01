Сын Раисы Рязановой Данила Перов не смог оставить семью ради любовницы





Актёр в минувшем году отпраздновал жемчужную свадьбу с женой. В соответствии со словами Померанцевой, супруга артиста не имеет отношения к театру. В то же время во время общения с журналистами она отметила существовавший роман актёра с одной из работниц культурного учреждения. Якобы речь идёт о Екатерине Африкантовой., — приводит слова Померанцевой «Экспресс газета».Актриса отметила, что Данила Перов являлся очень талантливым человеком с добрым характером. Померанцева выразила сожаление по факту его смерти. Она отметила уход из жизни актера в том же возрасте, что и у отца Перова.