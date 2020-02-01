Мама ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой призналась, что вскипятила ее рыбок





Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна рассказала, что ее дочь всегда была очень активной, а с трудностями сталкивалась уже в детские годы. Так, часто свою агрессию по отношению к Ольге Бузовой проявляли ее одноклассники. Было даже такое, что в начальной школе ее поджидали после уроков, чтобы ударить за то, что она кому-то не нравилась. Уже в то время Ольга Бузова научилась отстаивать свое мнение. Также ее мама отмечает, что все комментарии, которые сейчас пишут в адрес ее дочери, самой Ольге кажутся детским лепетом.Тем не менее, Ольга Бузова очень часто плачет, так она выплескивает свои эмоции, а после может справиться буквально с каждой проблемой. Именно так произошло, когда мама Ольги Бузовой случайно сварила ее рыбок.Напомним, сейчас Ольга Бузова буквально каждый день говорит о том, что счастлива, потому что обрела свою любовь в лице Давида Манукяна.